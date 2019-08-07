SPOR

Milan, Leo Duarte'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

İTALYA HABERLERİ  | 07.08.2019 22:04 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Brezilya'nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte'yi renklerine bağladı.

Milan, Leo Duarte'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan'ın Duarte'nin transferi için Flamengo'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Flamengo'da 2016'dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''
Bennacer resmen Milan'da!Bennacer resmen Milan'da!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milan Leo Duarte

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Beşiktaş resmen transferi açıkladı

Beşiktaş resmen transferi açıkladı

Bir efsane daha futbola veda etti

Bir efsane daha futbola veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek

Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milan, Leo Duarte'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Milan'dan savunmaya takviye

George Gardi: Eljif Elmas'ı, Liverpool, Tottenham ve Real Madrid de istiyordu

Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''

Milan, İsmail Bennacer'i kadrosuna kattı

Bennacer resmen Milan'da!

Lukaku Juventus yolunda! Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Romelu Lukaku, Juventus yolunda

Milan, Rafael Leao transferini açıkladı

Milan'a Portekizli golcü

Kevin-Prince Boateng Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Boateng Fiorentina'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.