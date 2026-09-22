Milan Skriniar'dan Fenerbahçe itirafı! "İşler çılgınca! Adeta salıncak gibi"

Slovakya Milli Takımı'nın kampında basın mensuplarının karşısına çıkan Milan Skriniar, hem milli takımın atmosferini hem de Fenerbahçe'deki kariyerini anlattı. Sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde üç farklı teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüğünü belirten deneyimli futbolcu, kulübün devasa yapısına vurgu yaptı.

“18 YILIN ARDINDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YÜKSELDİK”

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısına da değinen Škriniar, sarı-lacivertli takımın 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinin önemine vurgu yaptı.

Tecrübeli savunmacı, “18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne yükselmeyi başardık. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi gruptan çıkmak istiyoruz” dedi.

“LİGİN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK”

Fenerbahçe'nin sezona istediği başlangıcı yapamadığını ifade eden Skriniar, buna rağmen hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Slovak yıldız, takım içerisindeki havanın iyi olduğunu belirterek, “Takımdaki atmosfer iyi. Lige istediğimiz gibi başlayamadık ancak zirveye yaklaşmaya çalışıyoruz. Olmak istediğimiz yer orası ve ligi kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in seviyesinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Skriniar, “Bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa'dan büyük oyuncular ve teknik direktörler geliyor” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE'DE İŞLER HER ZAMAN ÇILGINCA”

Fenerbahçe'de geçirdiği 1,5 yıllık süreci değerlendiren Skriniar, kulüpteki yönetimsel ve teknik değişimlere dikkat çekti.

Slovak futbolcu, “Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca” ifadelerini kullanırken, sözlerini gülerek sürdürdü:

“Orada bir buçuk yıldır bulunuyorum ve bu süre içerisinde üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm. Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp.”

SLOVAKYA KAMPINDA MUTLU

Son iki milli takım kampını sakatlığı nedeniyle kaçırdığını belirten Skriniar, yeniden milli takım kadrosunda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Deneyimli oyuncu, “Kendimi harika hissediyorum, her milli takım kampına geldiğimde olduğu gibi. Son iki kampta sakatlığım nedeniyle yer alamadığım için burada olmaktan daha da mutluyum. Burada, bizim için yeni bir ortamdayız. Hazırız ve bizi bekleyen maçlara hazırlanıyoruz” dedi.