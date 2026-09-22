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Trabzonspor’dan teknik ekibe sürpriz takviye! Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi var

Trabzonspor, teknik ekibine dünyaca ünlü eski futbolcu Jerome Boateng’i dahil etmeye hazırlanıyor. Thomas Reis’in isteği doğrultusunda Alman futbolcuyla yardımcı antrenörlük görevi için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Trabzonspor’dan teknik ekibe sürpriz takviye! Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi var
Burak Kavuncu

Trabzonspor’da teknik heyete dikkat çeken bir isim katılmak üzere. HT Spor’un haberine göre bordo-mavililer, Thomas Reis’in talebi doğrultusunda Jerome Boateng ile yardımcı antrenörlük görevi için prensipte anlaşmaya vardı.

BOATENG, REİS’İN EKİBİNE KATILIYOR

Trabzonspor’dan teknik ekibe sürpriz takviye! Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi var 1

Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih, Manchester City ve Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giyen Jerome Boateng, teknik adamlık kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Thomas Reis’in isteği üzerine Trabzonspor’un teknik ekibine dahil olması beklenen Boateng’in, Alman teknik adamın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağı ifade edildi.

İLK DENEYİMİNİ LASK’TA YAŞADI

Trabzonspor’dan teknik ekibe sürpriz takviye! Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi var 2

Jerome Boateng, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerine yönelik ilk adımlarını Avusturya temsilcisi LASK’ta attı.

Boateng, LASK'ta yardımcı antrenör olarak görev yaparken bir dönem kulübün rezerv takımının başında da bulundu. Böylece genç teknik adam, saha kenarındaki ilk deneyimlerini Avusturya'da edinmiş oldu.

ANTRENÖRLÜK LİSANSINI DA ALDI

Trabzonspor’dan teknik ekibe sürpriz takviye! Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi var 3

Boateng’in teknik adamlık kariyeri için hazırlıkları da bir süredir devam ediyor. Alman futbol adamı, Kasım 2024'te Bavyera Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen özel bir kurs kapsamında B lisansı antrenörlük sertifikası sınavını başarıyla tamamladı.

Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih ile 2 kez Şampiyonlar Ligi kupası kazanan genç hocanın yolu Türkiye'ye düşüyor.

Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varması halinde Boateng, teknik kariyerindeki yeni döneme Türkiye’de başlayacak ve Thomas Reis’in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Jerome Boateng
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