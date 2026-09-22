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İrlanda'nın hocası Hallgrimsson İsrail'e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz"

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail ile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzlandalı teknik adam, İsrail’in organizasyondaki durumunu Rusya’nın men edilmesiyle kıyaslayarak UEFA ve FIFA’ya yönelik eleştirilerini yineledi.

İrlanda'nın hocası Hallgrimsson İsrail'e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz"
Burak Kavuncu

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup’ta İsrail ile iki kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Heimir Hallgrimsson ise kadro açıklaması sırasında yaptığı değerlendirmede, Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail ile karşılaşacak olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek sert ifadeler kullandı.

“SOYKIRIMLA BİRLİKTE DEĞİL, SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ”

İrlanda nın hocası Hallgrimsson İsrail e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz" 1

İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail karşılaşmalarıyla ilgili düşüncelerini açıkça ortaya koydu.

İzlandalı çalıştırıcı, “Biz soykırımla birlikte değil, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le birlikte değil, İsrail'e karşı oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

“RUSYA NEDEN MEN EDİLDİ, İSRAİL NEDEN EDİLMEDİ?”

İrlanda nın hocası Hallgrimsson İsrail e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz" 2

Hallgrimsson, UEFA ve FIFA'nın Rusya ile İsrail'e yönelik tutumları arasında fark bulunduğunu savundu.

Tecrübeli teknik adam, “Rusya'nın men edilip İsrail'in neden men edilmediğine dair hala bir açıklama almış değilim. Hayatımda daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım” dedi.

Hallgrimsson, açıklamalarının tartışma yaratabileceğinin de farkında olduğunu belirterek, “Muhtemelen girmemem gereken bazı konulara girdim, söylememem gereken bazı şeyler söyledim. Ama dürüst olmaya ve size ne düşündüğümü açıkça anlatmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

İSRAİL MAÇLARI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

İrlanda nın hocası Hallgrimsson İsrail e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz" 3

İrlanda ile İsrail arasındaki iki karşılaşma da güvenlik ve organizasyonla ilgili nedenler nedeniyle tarafsız sahaya alındı. FİFA'nin açıklamasına göre 27 Eylül'deki İsrail-İrlanda karşılaşması Macaristan'ın Debrecen kentinde, 4 Ekim'deki İrlanda-İsrail mücadelesi ise Sırbistan'ın Bačka Topola kentinde oynanacak.

İrlanda'nın 2026-27 Uluslar Ligi'ndeki programında İsrail maçlarının yanı sıra 24 Eylül'de Kosova ve 1 Ekim'de Avusturya karşılaşmaları da bulunuyor.

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İrlanda İzlanda İsrail
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