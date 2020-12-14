Milan yenilmezliği son dakikada korudu!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan evinde Parma ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi ve Milan yenilmez ünvanını korudu.
Milan'ın gollerini 58 ve 90+1. dakikalarda sol bek Theo Herhandez atarken, Parma'nın sayılarını 13. dakikada Hernani ve 56. dakikada Kurtic kaydetti.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Theo Hernandez'in ilk golünde asist yaptığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve 3 topu da direkten döndü. Milan, toplam 4 şutunda direkleri geçemedi.
Bu sonucun ardından 8 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşan Milan puanını 27 yaparak liderliğini sürdürürken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Parma puanını 11 yaptı.
Serie A'nın 12. haftasında Milan deplasmanda Genoa'ya konuk olacak, Parma ise evinde Cagliari'yi konuk edecek.
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