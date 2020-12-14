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Milan yenilmezliği son dakikada korudu!

İTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 08:22 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Parma ile 2-2 berabere kaldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Milan yenilmezliği son dakikada korudu!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan evinde Parma ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi ve Milan yenilmez ünvanını korudu.

Milan'ın gollerini 58 ve 90+1. dakikalarda sol bek Theo Herhandez atarken, Parma'nın sayılarını 13. dakikada Hernani ve 56. dakikada Kurtic kaydetti.

ÇALHANOĞLU 3 KEZ DİREĞE TAKILDI

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Theo Hernandez'in ilk golünde asist yaptığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve 3 topu da direkten döndü. Milan, toplam 4 şutunda direkleri geçemedi.

Bu sonucun ardından 8 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşan Milan puanını 27 yaparak liderliğini sürdürürken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Parma puanını 11 yaptı.

Serie A'nın 12. haftasında Milan deplasmanda Genoa'ya konuk olacak, Parma ise evinde Cagliari'yi konuk edecek.

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