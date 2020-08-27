SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Milanlı yıldız Theo Hernandez ile model sevgilisi dudak dudağa poz verdi...

Milanlı yıldız Theo Hernandez ile model sevgilisi dudak dudağa poz verdi...

FUTBOL HABERLERİ  | 27.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Milan'lı yıldız futbolcu Theo Hernandez ile yeni bir açka yelken açan ünlü model Zoe Cristofoli, sevgilisiyle tekne turundaki dudak dudağa pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Milanlı yıldız Theo Hernandez ile model sevgilisi dudak dudağa poz verdi...

Vücudundaki dövmelerle sosyal medyada gündem olan Zoe Cristofoli, geçtiğimiz aylarda Milan'lı yıldız futbolcu Theo Hernandez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Tatilini İspanya'nın meşhur adası Ibiza'da sevgilisiyle birlikte geçiren ünlü model, paylaştığı tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.Cristofoli'nin kişisel Instagram hesabındaki sevgilisi Theo Hernandez ile birlikte yer aldığı son paylaşımı oldukça dikkat çekti.

Milan'lı futbolcuyla tekne turu yaparken dudak dudağa poz veren Zoe Cristofoli, fotoğrafa "Taze öpücük bebeğim" notunu düştü. Hernandez de sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "En iyi öpücük aşkım" yorumunda bulundu.

kkk

Milan'ın Fransız futbolcusu Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli'nin geçtiğimiz haziran ayında flört etmeye başladıkları basında yer almıştı.İtalyan modelin bacakları ve kolları kadar sırtında, omzunda ve boynunda olmak üzere vücudunun hemen her bölgesi dövmelerle kaplanmış vaziyette.Instagram üzerinden vücudundaki dövmeleri sergilemesiyle meşhur olan ve dövme modelliği yapan Cristofoli'nin, sosyal medya platformunda 666 bin takipçisi bulunuyor.

unlu-cift-aska-geldi-milanli-yildiz-theo-718279_3142_4_b

unlu-cift-aska-geldi-milanli-yildiz-theo-718279_6454_3_b

unlu-cift-aska-geldi-milanli-yildiz-theo-718279_8165_2_b

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
İşte Messi'nin yeni takımı
İşte Messi'nin yeni takımı
Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!
''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milanlı yıldız Theo Hernandez ile model sevgilisi dudak dudağa poz verdi...
Aşka geldiler! Dudak dudağa verdikleri poz olay oldu...
Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı
Ömer Erdoğan'ın Süper Lig heyecanı
Survivor Aycan Yanaç, ALGSPOR ile görüşecek
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
Kalp pili durdu Ajaxlı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da koronavirüs şoku
Ronaldinho'nun 5 aylık esareti sona erdi! Artık serbest
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.