Milanlı yıldız Theo Hernandez ile model sevgilisi dudak dudağa poz verdi...

Vücudundaki dövmelerle sosyal medyada gündem olan Zoe Cristofoli, geçtiğimiz aylarda Milan'lı yıldız futbolcu Theo Hernandez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Tatilini İspanya'nın meşhur adası Ibiza'da sevgilisiyle birlikte geçiren ünlü model, paylaştığı tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.Cristofoli'nin kişisel Instagram hesabındaki sevgilisi Theo Hernandez ile birlikte yer aldığı son paylaşımı oldukça dikkat çekti.

Milan'lı futbolcuyla tekne turu yaparken dudak dudağa poz veren Zoe Cristofoli, fotoğrafa "Taze öpücük bebeğim" notunu düştü. Hernandez de sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "En iyi öpücük aşkım" yorumunda bulundu.

Milan'ın Fransız futbolcusu Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli'nin geçtiğimiz haziran ayında flört etmeye başladıkları basında yer almıştı.İtalyan modelin bacakları ve kolları kadar sırtında, omzunda ve boynunda olmak üzere vücudunun hemen her bölgesi dövmelerle kaplanmış vaziyette.Instagram üzerinden vücudundaki dövmeleri sergilemesiyle meşhur olan ve dövme modelliği yapan Cristofoli'nin, sosyal medya platformunda 666 bin takipçisi bulunuyor.





