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Milano derbisine Zlatan damga vurdu!

İTALYA HABERLERİ  | 17.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Derby della Madonnina'ya Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Yıldız golcü attığı 2 golle Milan, İnter'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Milano derbisine Zlatan damga vurdu!

İtalya Serie A'da haftanın maçında Milano derbisinde (Derby della Madonnina) Inter ile AC Milan karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmaya ikinci kez koronavirüsü atlatan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

Eski takımı Inter karşısında bir kez daha AC Milan forması ile sahneye çıkan Zlatan, takımının aldığı 2-1'lik galibiyete 2 golle katkı sağladı.

Son iki yıldır AC Milan karşısında oynadığı 5 derbiyi de kaybetmeyen Inter, Zlatan'ın kusursuz performansına karşı koyamazken; Lukaku'nun 59. dakikada attığı golle umutlar yeşerdi ancak yeterli olmadı.

Bu sezon AC Milan forması ile çıktığı 3 resmi maçta 5 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin en iyi sezon başlangıç performanslarından birini yaparak sezona başladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam 39 yaşında aldıgı paranın hakkını veriy0r birde süperligde 0ynayan bir halta yaramayan bagzı 0yuncular var siz bilirsiniz kim oldugunu
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