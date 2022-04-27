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Milas-Bodrum Havalimanı bayram yoğunluğuna hazır

27.04.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas-Bodrum Havalimanı bayram yoğunluğuna hazır

TAV Havalimanlarının işlettiği Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla 29 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısının 50'ye çıktığını kaydetti.

Türk Hava Yolları, AnadoluJet ve Pegasus'un, bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyeceğini belirten Kayaoğlu, "Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu bekleniyor. Bodrum bu yıl da yabancı turistlerin favori destinasyonları arasında yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"27 Mart'ta başlayan dış hat uçuşlarının bu ay sonunda günde ortalama 20 sefere, mayıs sonundaysa günde ortalama 60 sefere çıkacağını öngörüyoruz. 29 Nisan-8 Mayıs arasında Bodrum'a yurt dışından 30 bine yakın turist gelmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla Bodrum'a mayıs ayı süresince toplam 10 hava yolunun İngiltere, Belçika, Almanya, Rusya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya ve Bulgaristan'dan düzenli sefer düzenlemesi bekleniyor."

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