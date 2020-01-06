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  4. Milas Devlet Hastanesi’nde yangın paniği

Milas Devlet Hastanesi’nde yangın paniği

MUĞLA HABERLERİ  | 06.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

75.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak hastane bahçesinde oluşturulan ve diş polikliniği olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.
Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Ergun Kırova, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu ve yöneticileri olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip ettiler.
Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangın servisi kullanılamaz hale getirirken, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu, servisin en kısa süre içerisinde yeniden hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Çubukcuoğlu, çalışmaların bir hafta süreceğini belirtti.

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