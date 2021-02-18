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Milas Kaymakamı Böke, görevine başladı

18.02.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Eren Arslan’ın Bursa’nın İnegöl ilçesine atanmasının ardından Milas’a ataması yapılan Kaymakam Mustafa Ünver Böke, bugün görevine başladı.Milas Kaymakamlık görevine atanan Kaymakam Mustafa Ünver Böke, ilçedeki görevine başladı.

Kaymakam Eren Arslan’ın Bursa’nın İnegöl ilçesine atanmasının ardından Milas’a ataması yapılan Kaymakam Mustafa Ünver Böke, bugün görevine başladı.
Milas Kaymakamlık görevine atanan Kaymakam Mustafa Ünver Böke, ilçedeki görevine başladı. Pandemi nedeniyle protokol karşılaması istemeyen Kaymakam Böke’yi Milas Hükümet Konağı önünde Yazı İşleri Müdürü Refi Koçi karşıladı. İlk olarak makama geçen Kaymakam Böke’ye Yazı İşleri Müdürü Refik Koçi tarafından brifing verildi. Daha sonra Kaymakamlık personeli ile teker teker tanışan Kaymakam Böke göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“İçişleri Bakanlığımızın tensipleriyle Gölhisar Kaymakamlığı görevimi ifa etmekteyken, 18 Şubat tarihinde Milas Kaymakamı olarak görevime başladım. Ülkemizin nadide ilçelerinden biri olan Milas’ta göreve başlarken sizlere hizmet etme fırsatına sahip olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Tüm Milaslı vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde; vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, İlçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür ederim. Tüm Milaslı hemşerilerime sağlık ve huzur dolu günler dilerim.”

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