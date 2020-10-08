YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi

Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milas’ın Sakarkaya Mahallesi çevresindeki fıstık çamlarından elde edilen ve diğer yörelerin ballarına göre rengi daha koyu olan Sakarkaya kırmızı balına coğrafi işaret almak için bir girişim başlattı.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’in daveti üzerine MİTSO’ya gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof.

Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milas’ın Sakarkaya Mahallesi çevresindeki fıstık çamlarından elde edilen ve diğer yörelerin ballarına göre rengi daha koyu olan Sakarkaya kırmızı balına coğrafi işaret almak için bir girişim başlattı.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’in daveti üzerine MİTSO’ya gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Aktürk, aynı üniversiteden Doç. Dr. Serkan Dirlik ve Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, Sakarkaya’nın kırmızı çam balına coğrafi işaret alınabilmesi için bir değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra MİTSO Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu ile birlikte Sakarkaya ve Günnük Mahallelerine giderek mahalle muhtarları ve bal üreticileriyle görüştü. Görüşme sırasında kırmızı çam balının özellikleri hakkında notlar alan akademisyenler aldıkları kırmızı bal örnekleri üzerine analizler yaparak kırmızı balın temel özelliklerini ve diğer yörelerin çam ballarından farkını ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, daha önce Milas el halısının, Milas zeytinyağının, Milas yağlı zeytininin ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaretini aldıklarını hatırlatarak "Şimdi de Sakarkaya Mahallemiz ve çevresinde elde edilen kırmızı çam balı için bir girişim başlatıyoruz. Eğer kırmızı çam balının diğer çam ballarından farkını ortaya koyan özellikleri belirleyebilirsek coğrafi işaret için başvuruda bulunacağız. Muğla ilinin en çok arı kolonisine sahip olan ve en çok bal üreten ilçesi olarak kırmızı bala coğrafi işaret almak istiyoruz. Başarabilirsek balcılarımızın ballarının değerine değer katacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:01
Öğle
12:59
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muğla İl Genel Meclisi: Milas'taki Kum Ocakları Çevreye Zarar Veriyor
Muğla İl Genel Meclisi: Milas'taki Kum Ocakları Çevreye Zarar Veriyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İngiliz Çift Nikahını Amfi Tiyatro'da Kıydı
İngiliz Çift Nikahını Amfi Tiyatro'da Kıydı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.