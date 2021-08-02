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Milas ve Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

02.08.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki bazı yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınla mücadele sürüyor - Bodrum'un Kissebükü Koyu'na kadar ulaşan alevlere orman işçileri ve gönüllülerce müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Jandarma ekipleri Ören Mahallesi Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Bölgede bulunan vatandaşlar ile TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

- Bodrum'daki yangın söndürme çalışmasına gönüllü desteği

Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Türkiye'nin büyük kentleri başta olmak üzere farklı illerden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor.

Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

Bodrum'un Kissebükü Koyu'na kadar ulaşan alevlere orman işçileri ve gönüllülerce müdahale ediliyor. Gönüllüler alevlerin yayılmaması için yoğun emek harcıyor.

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