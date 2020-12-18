Milas’ın rakibi Kocaeli

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Voleybol Ligi 11’nci hafta müsabakaları hafta sonu oynanacak 6 karşılaşma ile tamamlanacak. Milas Belediyespor liderliğini sürdürdüğü grupta evinde lig yedincisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u konuk edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Voleybol Ligi 11. Hafta müsabakalarının programı açıklandı. Milas Belediyespor, 20 Aralık 2020 Pazar günü , Milas Atatürk Spor Kompleksinde, lig yedincisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşılaşacak.

Lig lideri Milas Belediyespor, ligde oynadığı 10 maçtan 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılarak ve topladığı 27 puanla llig liderliğini sürdürüyor. Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı, ligin ilk yarısının son maçı için oynayacağı Kocaeli karşılaşmasında sahaya galibiyet ve 3 puan için çıkacak.

Hafta boyunca Milas Atatürk Spor Kompleksinde Kocaeli maçının antrenmanlarını sürdüren Milas Belediyespor Voleybol Takımı, grup şampiyonluğu ve Efeler Ligi Play Off maçları hedefi doğrultusunda karşılaştığı tüm rakiplerini bir bir saf dışı bırakarak, Milaslı voleybol severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Hafta sonu oynanacak Milas Belediyespor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi voleybol karşılaşması yine Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Müsabaka Milas Belediyesi internete sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak sporseverlere buluşacak.

