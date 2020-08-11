Milas’ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından önlemlerin arttırılması adına gönderilen genelge çerçevesinde ikinci denetim gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında gerçekleşen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında sabah saatlerinde başlayan denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Mülki İdare Amirleri katıldı.

Milas Kaymakamlığı önünden başlayan çarşı esnafı ziyaretlerinde Kaymakam Eren Arslan ‘’Amacımız hepimizin sağlığını korumak. Sıfır toleransla çalışmalıyız. Ailelere, herkese karşı sorumluyuz. Maske takan herkes bir diğerine karşı sorumludur” dedi.

Arslan ayrıca masa ve sandalyeleri sosyal mesafeye uymayan işletme içindeki yapılanmaları ve gıda işletmelerinde eldiven kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşların pandemi önlemlerine uyduğu gözlenen denetimlerde İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk ve Halilbey Bulvarları, Salı Pazarı ve Atapark bölgeleri gezildi. Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimlere daha önceden olduğu gibi gün boyu devam edeceği bildirildi.

