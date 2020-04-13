YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza

Milas’ta sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza

MUĞLA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerini sürdüren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas’ın Esentepe Mevkii’nde gruplar halinde şahısların bir araya geldikleri ihbarı üzerine çalışma başattı.Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri fark eden şahıslardan bazıları kaçmak istedi.

Yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerini sürdüren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas’ın Esentepe Mevkii’nde gruplar halinde şahısların bir araya geldikleri ihbarı üzerine çalışma başattı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri fark eden şahıslardan bazıları kaçmak istedi. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs ve polise tepki göstererek itirazlarda bulunan bir kişi kısa süreli gözetim altına alındı.
Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan gruplar halinde oturan şahıslara ceza işlemi uygulandı.
Kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Muğla Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Muğla Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.