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Milas’ta trafik kazası; 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 04.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Milas-Yatağan kara yolunda ilerleyen 48 YG 488 plakalı kamyonet ile 48 Y 0071 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Yörük ve İbrahim K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Yörük hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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