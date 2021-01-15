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Milas’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

15.01.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında etraf savaş alanına döndü.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında etraf savaş alanına döndü. 1 kamyonet, 4 otomobil ve 1 motorsikletin karıştığı kazada 1’i yaya olmak üzere toplam 4 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Halilbey Bulvarı’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Halilbey Bulvarı’ndan Üçyol Mevkiine doğru seyreden 48 LZ 887 plakalı kamyonet aynı güzergahta seyreden 35 AK 4428 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sırasında tali yoldan bulvara çıkış yapan 48 LJ 588 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 48 LZ 887 plakalı kamyonet park halindeki 48 U 4721 ve 48 GO 651 plakalı otomobiller ile 48 ACS 012 motorsiklete ve yol üzerindeki tabelalara çarptıktan sonra durabildi.
Kazanın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin de yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne ve Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Dündar Çoban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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