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Milas’ta yetki belgesi ve ödül dağıtım töreni yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Milas’ta emlakçılık sektöründe faaliyet gösterenlere yönelik gerçekleştirilen programın ardından Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeleri düzenlenen törenle verildi.Törenin açılış konuşmasını yapan TÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sert, “Hem ofis ve iş yerlerimizin Ticaret Bakanlığı - Muğla İl Ticaret Müdürlüğünden almış oldukları yetki belgelerini, hem de mesleki yeterlilik belgelerini takdim etmek ve de bizleri katılımlarıyla onurlandıran, bu bölgede emeği bulunan değerli idareci, yönetici ve mesleğinde başarılı bulunan değerli insanlarımıza plaket ve ödül takdimini yapmak için toplandık” dedi.Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, “Yaptığımız her işin nitelikli olması için kendi niteliklerimizi de o yönde geliştirmeliyiz.

Milas’ta emlakçılık sektöründe faaliyet gösterenlere yönelik gerçekleştirilen programın ardından Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan TÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sert, “Hem ofis ve iş yerlerimizin Ticaret Bakanlığı - Muğla İl Ticaret Müdürlüğünden almış oldukları yetki belgelerini, hem de mesleki yeterlilik belgelerini takdim etmek ve de bizleri katılımlarıyla onurlandıran, bu bölgede emeği bulunan değerli idareci, yönetici ve mesleğinde başarılı bulunan değerli insanlarımıza plaket ve ödül takdimini yapmak için toplandık” dedi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, “Yaptığımız her işin nitelikli olması için kendi niteliklerimizi de o yönde geliştirmeliyiz. Emlak müşavirliği her isteyenin yapabileceği bir iş koluydu. Fakat gerekli yasal düzenlemeler ile belirli belgelere sahip olan kişilerin yapması ön görüldü. Emlakçılık ilçemizde de özellikle çok aktif olan bir meslek. Bu meslek için gerçekleştirilen çalışmalar için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yetki belgesi almaya hak kazananlara belgeleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verilirken, Muğla ve Milas’ta bölgesinde, kurumuna, sektörüne katkı sağlayanlar ile ve mesleğinde başarılı bulunan idareci, bürokrat, yönetici ve görevlilere organizasyonda işbirliğinde bulunanlara plaketleri verildi.

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