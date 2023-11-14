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Milas’ta yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı

14.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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Milas’ta devam eden yağmur yağışı sırasında bir evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Milas’ta yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı

Yana evde kimseinin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde Hacıapti Mahallesi, Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi olduğu belirtilen boş bir eve yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi ile birlikte tarihiev çatısından tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen itfaiy ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, evde küçük çaplı hasara yol açarken, yangında can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Milas’ta yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı

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