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Milas’taki etkinliklerde Kovid-19 denetimi devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 31.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Milas’ta denetim çalışmaları devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Milas’ta denetim çalışmaları devam ediyor. Milas ilçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü personellerince düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet gibi törenler denetlenerek, tedbirlere uyulup, uyulmadığı kontrol ediliyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim çalışmalarına devam ediliyor. Milas’ta düzenlenen düğün, nişan, sünnet, kına gecesi, mevlüt - sünnet - düğün yemekleri gibi etkinlikleri denetleyen ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilip edilmediğine dikkat ediyor. Düğün salonları ve yemek ikramı yapılan alanlardaki masa düzenine de dikkat eden ekipler, etkinlik giriş alanlarında dezenfektan olup olmadığına, etkinliklere katılanların isimlerinin kayıt altına alınıp alınmadığına, masalar arasındaki mesafenin yeterli olup olmadığına da bakıyor.

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