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Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 6 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale edildi. Üç saat sonra kontrol altına alınan yangına İzmir’den gelen amfibi yangın söndürme uçağı da katıldı. Ekipler kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ederken, yangın nedeniyle 4,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

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