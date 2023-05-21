Miley Cyrus özel hayatına dair itirafıyla dikkat çekti!

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, İngiliz Vogue dergisinin kapağında yer aldı. İddialı pozlarıyla tanınan şarkıcı Liam Hemsworth (33) ile olan ilişkisi hakkında konuştu ve yaşadıklarından pişmanlık duymadığını söyledi.

Miley Cyrus ayrıca 'Çok fazla EMDR yaptım. Çok yardımcı oldu,' itirafıyla da dikkat çekti. Harika 'şifacılar'la çalıştığını söyleyen şarkıcı "Aslında, bu acı verici anılarla ilişkili fiziksel duyumları siliyorsunuz. EMDR bana gerçekten yardımcı oldu" dedi.

Miley sohbette artık "ayık" olduğunu ve içki içmediğini ve fitness takıntısının bir parçası olarak sadece "gey erkeklerle" takıldığını söyledi.

EMDR NEDİR?

EMDR, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Açılımı, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme'dir. EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (Geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanmaktadır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanmasıdır.



