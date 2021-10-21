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Miley Cyrus yine göğüslerini açtı! Kapak kızı cesareti

21.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendini ifade etmekten hiçbir zaman korkmayan Miley Cyrus, yeni bir röportaj için kapakta yine çıplak poz verdi!

Miley Cyrus yine göğüslerini açtı! Kapak kızı cesareti

Bir zamanların çocuk starıydı, ergenliğinin sonrasında daha oturaklı ve güçlü işler yapmaya başladı. Sonrasında ise tüm dünyada bilinen aykırı bir pop figürüne dönüştü. Neredeyse her yaptığı olay oldu, kimine göre kötü bir örnek kimine göre ise insanların kendini özgürleştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi için bir örnek oldu.

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Miley Cyrus kendini, eleştirilere rağmen her daim istediği gibi ifade etti, çekinmedi. Magazin dergisi için çiftlikte pozlar veren ünlü isim yine kapak için göğüslerini sergiledi.

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Miley açıklamasında ise ""Evet, ben gerçekten bir rock yıldızıyım," dedi.

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Cesur pozlar veren Miley Cyrus Instagram'da da yine gündem oldu.

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Miley Cyrus Instagram
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