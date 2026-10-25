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Milföyden yalancı profiterol tarifi! Az malzemeli pratik tatlı

Buzlukta bulunan milföy hamurları ve evdeki birkaç temel malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İçindeki yumuşacık krema ve kabaran milföy hamuruyla profiterolü andıran bu tarif, mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenlerin favorisi olmaya aday. Üstelik hazırlamak için özel bir mutfak deneyimine de ihtiyacınız yok.

Milföyden yalancı profiterol tarifi! Az malzemeli pratik tatlı
Çiğdem Berfin Sevinç

MİLFÖYLÜ YALANCI PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Milföy hamuru için

  • 10-12 adet kare milföy hamuru

Kreması için

  • 500 ml süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Üzeri için

  • Çikolata sosu veya pudra şekeri
  • Toz Antep fıstığı

Milföyden yalancı profiterol tarifi! Az malzemeli pratik tatlı 1

MİLFÖYLÜ YALANCI PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

1. Kremayı hazırlayın.

Sütü, unu, nişastayı, şekeri ve yumurta sarısını bir tencereye alın. Karışımı çırpıcıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynamaya başladığında tereyağı ve vanilyayı ekleyip güzelce karıştırın. Ardından ocaktan alarak soğumaya bırakın.

2. Milföy hamurlarını kesin.

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında birkaç dakika yumuşatın. Her bir kareyi dört küçük kare olacak şekilde kesin. Dilerseniz çay bardağı yardımıyla yuvarlak şekiller de elde edebilirsiniz.

Milföyden yalancı profiterol tarifi! Az malzemeli pratik tatlı 2

3. Milföyleri fırında pişirin.

Kestiğiniz hamurları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıp üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.

4. Milföyleri kremayla buluşturun.

Fırından çıkardığınız milföyler ılıdıktan sonra kabaran parçaları ortadan ikiye ayırın. İç kısımlarına hazırladığınız kremadan sürün. Dilerseniz bu aşamada aralarına ince dilimlenmiş muz da ekleyebilirsiniz.

5. Üzerini süsleyip servis edin.

Hazırladığınız tatlıları servis tabağına alın. Üzerlerine çikolata sosu veya pudra şekeri gezdirin. Toz Antep fıstığıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Buzdolabında birkaç saat dinlendirmek, tatlının lezzetinin oturmasına yardımcı olacaktır.

Milföyden yalancı profiterol tarifi! Az malzemeli pratik tatlı 3

MİLFÖYDEN YAPILAN YALANCI PROFİTEROLÜN PÜF NOKTASI

Milföy hamurlarının fırında iyice kabarması için fırını önceden ısıtmayı unutmayın. Kremayı milföyler sıcakken eklemek yerine hamurların ılımasını bekleyin. Böylece tatlının dokusunu daha iyi koruyabilirsiniz. Daha yoğun bir lezzet için çikolata sosuyla servis edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tatlı Milföy Pratik yemek tarifleri profiterol
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