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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile öğretmen arasındaki diyalog gündem oldu: 'Çıldıracak gibi oluyoruz”

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Ankara'da bir okulda katıldığı etkinlikte kadın öğretmenin yaptığı övgüler sosyal medyada gündem oldu. Öğretmen Bakan Tekin ile konuşurken "Sizin bir attığınız plan, program, hatta bizi takip edip kalp atıyorsunuz biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz. Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı. İşte o anlar…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı.

Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Öğretmenlerle sohbet eden Bakan Tekin’e kadın bir öğretmen övgü dolu sözleri ise dikkat çekti.

Öğretmen Bakan Tekin’e yönelik şu sözleri kullandı:

“O kadar işlerini öyle özveriyle yapıyorlar ki... Sizin bir attığınız plan, program, hatta bizi takip edip kalp atıyorsunuz biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz. Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Hele ki böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla önümüzü açıp da ‘şu yapılacak’ denildiğinde seve seve yapmanın, sizin arkamızda olduğunuzu bilmek gerçekten yüreklendiriyor.”

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin ise öğretmenler odasında yaptıkları sohbetler neticesinde eğitimde yenilikleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

“ROBOT DEĞİL, ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ”

Bu yeniliklerden birinin de eğitim sistemini yalnızca teorik bilgi veren bir yapı olmaktan uzaklaştırmak olduğunu belirten Tekin, "Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşadıkları hem de okulda öğrendiklerini gündelik yaşamda beceriye dönüştürdükleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz. Bu çocuklar oynayacaklar, arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler geliştirecekler." dedi.

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“ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARI OYNASINLAR”

Öğrencilerin okullarda geleneksel oyunları oynamasını istediklerini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu uygulamayı hayata geçirirken idare olarak şunu da düşündük, ortalama bir çocuğumuz günde yalnızca 300-500 adım atıyor. Dolayısıyla hem dijital bağımlılık hem de obezite gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dedik ki; okul bahçelerimiz, çocuklarımızın eğitim-öğretim süreçlerinde edindikleri bilgileri gündelik yaşama aktarabilecekleri bir alan olsun. Aynı zamanda bizi biz yapan geleneksel oyunları oynasınlar, hareket etsinler ve böylece obeziteyle ve dijital bağımlılıkla karşı karşıya kalmasınlar diye bu uygulamayı başlattık."

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Yusuf Tekin, Türkiye'deki tüm okullarda son haftanın, bilgi yarışmaları, münazaralar, deneysel ve bilimsel çalışmalar gibi etkinliklerle festival havasında geçtiğini vurguladı.

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Milli Eğitim Bakanı meb yusuf tekin
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