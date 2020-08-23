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Millet bahçeleri için gün sayılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kente müjdesini verdiği ve yakından takip ettiği millet bahçeleri için ilk hamleler atılmaya başlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Kocaeli’ye millet bahçelerinin yapılmasını müjdelemişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kente müjdesini verdiği ve yakından takip ettiği millet bahçeleri için ilk hamleler atılmaya başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Kocaeli’ye millet bahçelerinin yapılmasını müjdelemişti. Yaklaşık 2 buçuk milyon metrekare yeşil alanın Kocaeli’ye kazandırılacağı Millet Bahçelerinin ilki Darıca sahiline Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki aylarda yapılmıştı. Başkan Büyükakın’ın sözünü verdiği millet bahçelerinin ikisinin daha yapılması için ilk adımlar atıldı.
Önceki günlerde yapılan ihalelerde Gölcük ve Derince’ye yapılacak olan millet bahçeleri için ilk adımlar atıldı. Kocaeli’deki vatandaşların nefes alacağı, aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği ve her ihtiyacın düşünüldüğü millet bahçeleri ihalelerinin ilki Derince ilçesi için gerçekleştirildi. TOKİ’nin üstlendiği ihale ile Derince ilçesinde yer alan eski stadyumun bulunduğu alana millet bahçesi yapılacak.Derince’ye yapılacak olan millet bahçesi yaklaşık 72 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek. millet bahçesinde, millet kıraathanesi, ahşap oturma platformu, çocuk oyun alanı, şifalı bitkiler bahçesi, biyolojik gölet, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, etkinlik çayırı, millet çayırı, çok amaçlı spor alanı, koku bahçesi ve korular bulunacak.
Bir diğer millet bahçesi ihalesi ise Gölcük ilçesi için yapıldı. Gölcük Millet Bahçesi bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alacak. Millet bahçesi yaklaşık 56 bin metre alana sahip olacak.
Gölcük Millet Bahçesi’nde ,millet kıraathanesi ve sportif alanların yanı sıra 560 metre kare kapalı alana sahip olacak ve bünyesinde kafetarya, kütüphane ve benzeri sosyal ihtiyaç alanları yer alacak. Öte yandan, Başiskele, Kartepe, Dilovası, Gebze, İzmit Fuar Alanı, Körfez gibi birçok bölgeye de millet bahçesi yapılacağı öğrenildi.

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