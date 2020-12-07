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Millet Bahçesinde Düzce’nin doğal taşları kullanılacak

DÜZCE HABERLERİ  | 07.12.2020 20:20 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi’nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi’nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün Düzce’nin doğal taşlarının Millet Bahçesi’nde kullanılmasının Düzce’ye prestij sağlayacağını belirtmesinin ardından BELTAŞ hareket geçerek Millet Bahçesinin tüm üst yapı estetiğinde kullanılacak olan Düzce bölgesinde çıkan doğal taşların değerlendirilmesi için kollarını sıvadı.
Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTAŞ, TOKİ ile anlaşma sağlayarak Düzce’nin ve bölgenin en büyük Millet Bahçesi’nde kullanılacak taşları işleyerek tedarik edecek. Düzce’nin çehresini değiştirecek ve vatandaşların nefes alabilecekleri yaklaşık 27 Bin metrekarelik bir alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi’ndeki yürüyüş yolları, Düzce’nin doğal kaynağı olan granit taşlarla döşenerek kent estetiğine uygun olarak eşsiz bir görünüm kazanması sağlanacak.

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