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Millet Kıraathanesi emeklilerin ikinci evi oldu

İHA İHA
29.02.2024 10:19
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"Emekliler kenti" Kırıkkale’de yaşayan birçok vatandaş, belediye tarafından hizmete sunulan Millet Kıraathanesi’nde vakit geçiriyor.

Millet Kıraathanesi emeklilerin ikinci evi oldu

Belediye görevlileri tarafından da çeşitli ikramlar yapılıyor.
Türkiye’de ilk kez Kırıkkale Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor. Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden vatandaşlara belediye görevlileri tarafından çorba, börek ve çay ikramları yapılıyor. Kıraathaneyi ziyaret eden emekliler de boş vakitlerini değerlendirme fırsatı buluyor. Kıraathaneden yararlanan vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ HER ZAMAN"

Hizmetlerden memnun olduklarını anlatan Şinasi Elitok (73), devletin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Devletimizin her zaman yanındayız. Vatan hainleriyle iş birliği yapanlar bizi bağlamaz. Vatan hainleri onlar. Yarın onlar seçimlerde görecekler. Buraya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Devlete karşı küfürlü konuşanları da buradan kovuyoruz. Gözümüz göre göre de DEM Parti’ye de ’tamam’ diyecek halimiz yok" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI’MIZ OKUNSUN, EZANIMIZ SUSMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daima yanında olduklarını ifade eden Himmet Koçlu (76), "Bizi bu AK Parti’ye bağlayan devletimiz. Devletimiz ayakta dursun, İstiklal Marşı’mız okunsun, ezanımız susmasın, bize o yetiyor. Biz o yüzden arkasındayız. İnşallah büyük illeri de alacak. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin" şeklinde konuştu.

Temiz ve güzel bir ortamda vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirten Hamza Güldüren (60), "Tertemiz havada oturuyoruz. Allah devletimize zeval ziyan vermesin. Vatandaşımız gayet memnun" ifadesini kullandı.
Cebrail Karayol (65) ise, "Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Çorbamızı içiyoruz, ekmeğimizi, böreğimizi, yiyoruz" dedi.

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