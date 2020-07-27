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Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

VAN HABERLERİ  | 27.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç.

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Güray ve İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Okan Trak’la Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’yu ziyaret etti.
Yapılan görüşmede öncelikli konu olarak çalışmaları devam eden çevre yolu güzergâhındaki toplulaştırma konusu istişare edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde imar uygulama kısmı içinde bulunan son etabın ağustos ayı içinde askıya çıkarılacak olması ile birlikte sürecin hızlanacağı, ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan arazi toplulaştırma projesinde çevre yolu güzergâhı üzerinde bulunan Alabayır, Kalecik ve Topaktaş mahallelerinde toplulaştırma işlerinin ivedilikle tamamlanması istenildi.
Milletvekili Arvas, Van’ın acil çözülmesi gereken öncelikli konularından birinin çevre yolu olduğunu belirterek, “Hızla artan nüfus, her geçen gün büyüyen trafik hacmi ve sınır kenti olmamız nedeniyle transit geçişlerin yoğun olduğu Van’da şehir içi trafiğinin acilen normalleşmesi önem arz etmektedir. Çevre yolu bu problemin tek alternatifi ve çözümüdür. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından takip edilen Van çevre yolu projesi maalesef bunca yıl imar tadilatı, imar uygulaması, itirazlar ve davalar gibi çeşitli nedenlerle tamamlanamamıştır. Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde çevre yolu sürecini anlatarak sorunların en kısa sürede aşılmasını talep etmiştik. Konunun yakın takipçisi olan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Güray ve İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Okan Trak ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve DSİ Genel Müdürlüğü ile görüşerek çevre yolu projesi içinde bulunan arazi toplulaştırma işinin en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini kendilerine ilettik. Sürecin hızlandırılması yönünde gerekli talimatlar verildi. İnşallah bayramdan sonra da imar uygulaması askı süreci tamamlanarak akabinde yol yapım ve emniyet sahası Karayolları adına tescil ve terkin edilecek, buna müteakip yol yapım çalışmaları başlayacaktır. Bugüne kadar her aşamasında takipçisi olduğumuz çevre yolunun bundan sonra ki süreçte de belediyelerimiz ile birlikte takipçisi olacağız. İnşallah hep birlikte sorunları çözecek, engelleri aşacak çevre yolunu Van’a kazandıracağız” dedi.

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