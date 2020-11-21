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Milletvekili Aydın, yatırımları yakından takip ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.11.2020 10:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, DSİ ve TCDD Genel Müdürlüklerini yatırımların takibi için ziyaret etti.Adıyaman için hayatı öneme sahip olan Hızlı Tren Projesi ve Büyükçay Barajı için Milletvekili Ahmet Aydın, çeşitli ziyaretlerde bulundu.DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ile biraraya gelen Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı yapım işi ön yeterlilik ihalesinin yapıldığını duyurdu.DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ve yetkililer ile Adıyaman’da ki diğer baraj ve sulama projelerini değerlendirdiklerini belirten Aydın, söz verilen yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı.Aydın daha sonra, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ile bir araya gelerek Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren sondaj/proje çalışmaları ile Gölbaşı Kuru Geçit Mahallesinde yapımına başlanan alt geçit hakkında istişarelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, DSİ ve TCDD Genel Müdürlüklerini yatırımların takibi için ziyaret etti.
Adıyaman için hayatı öneme sahip olan Hızlı Tren Projesi ve Büyükçay Barajı için Milletvekili Ahmet Aydın, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ile biraraya gelen Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı yapım işi ön yeterlilik ihalesinin yapıldığını duyurdu.
DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız ve yetkililer ile Adıyaman’da ki diğer baraj ve sulama projelerini değerlendirdiklerini belirten Aydın, söz verilen yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı.
Aydın daha sonra, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ile bir araya gelerek Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren sondaj/proje çalışmaları ile Gölbaşı Kuru Geçit Mahallesinde yapımına başlanan alt geçit hakkında istişarelerde bulundu.

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