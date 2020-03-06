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Milletvekili Dülger’in 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 06.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, mesajında toplumun temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlar olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır.

Milletvekili Dülger’in 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, mesajında toplumun temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlar olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüz de en önemli güvencemizdir. Ayrıca Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekaları, nezaketleri ve letafetiyle toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuşlardır" ifadelerini kullandı.
Kadının gerçek alanı hayatın kendisi olduğunu belirten dir, sevgidir ve erdemdir. Bunun için de gerektiği şekilde desteklenmesi ve bu anlamda kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Bunu yapan toplumların hak ettiği şekilde yükseleceği de inkar edilemez bir gerçektir. Kadına verilen değer, gösterilen nezaket, bir lütuf ve ihsan değil insan olmanın gerektirdiği bir görevdir, sorumluluktur. Dünya Kadınlar Gününü kutladığımız bu günde sevginin saygının en yücesini hak eden kadınlarımızın şiddet, ayrımcılık, dışlayıcılık gibi uygulamalardan uzak, refah içinde mutlu bir toplumda yer bulmalarını temenni ediyorum. Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten, ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor. Bu vesile ile başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

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Sabah
06:48
Öğle
12:48
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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