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Milletvekili, Erzincan yaylalarında ata binip poz verdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, tulum peynirine dikkat çekmek için yaylada ata binip poz verdi.Hafta sonları memleketi Erzincan’a gelerek vatandaşlarla biraraya gelen Milletvekili Süleyman Karaman, pazar günüde Munzur Dağı yaylalarına çıktı.

Milletvekili, Erzincan yaylalarında ata binip poz verdi

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, tulum peynirine dikkat çekmek için yaylada ata binip poz verdi.
Hafta sonları memleketi Erzincan’a gelerek vatandaşlarla biraraya gelen Milletvekili Süleyman Karaman, pazar günüde Munzur Dağı yaylalarına çıktı. Yaylalarda geçimlerini besicilik yaparak sağlayan göçerleri ziyaret eden Karaman, binbir emekle sofralara gelen meşhur Erzincan Tulum Peynirine dikkat çekti.
Lezzetiyle Erzincan’a has olan ve Türkiye’nin birçok iline gönderilen tulum peynirinin dünyada da bilinmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Karaman, “Ülkemizce bu lezzet mutluluğumuz ancak, dünyaca bilinmesi gururumuz olacak inşallah.” dedi.
Yaylada Şavak aşireti mensuplarının istek ve taleplerini dinleyen Milletvekili Süleyman Karaman, muhteşem doğasıyla tabiatın zenginliklerini içeren Munzur’da ata binip poz verdi.
Milletvekili Karaman, Munzur gezisi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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