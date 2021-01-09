YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Fırat’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Milletvekili Fırat’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milletvekili Fırat’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Milletvekili İbrahim Halil Fırat, milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını kaydetti.Milletvekili Fırat mesajında, “Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını, gelişmelerini anında kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle daha sağlıklı bir çalışma ortamına zemin hazırlayan basın mensuplarımızın büyük bir fedakârlıkla yapmış oldukları görevleri ve özverili çalışmaları herkesçe takdir edilmiştir.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını kaydetti.
Milletvekili Fırat mesajında, “Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını, gelişmelerini anında kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle daha sağlıklı bir çalışma ortamına zemin hazırlayan basın mensuplarımızın büyük bir fedakârlıkla yapmış oldukları görevleri ve özverili çalışmaları herkesçe takdir edilmiştir. Gece, gündüz demeden, en zor şartlar altında görevlerini yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.
Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkı sağlayan, sorunların dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olan tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:39
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Ankara Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Başkan İşeri: “Basın zor günlerini yaşıyor”

Başkan İşeri: “Basın zor günlerini yaşıyor”

Milletvekili Aydın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Milletvekili Aydın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar

10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar

Kardeşini bıçakla yaraladı

Kardeşini bıçakla yaraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.