Milletvekili Fırat’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını kaydetti.

Milletvekili Fırat mesajında, “Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını, gelişmelerini anında kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle daha sağlıklı bir çalışma ortamına zemin hazırlayan basın mensuplarımızın büyük bir fedakârlıkla yapmış oldukları görevleri ve özverili çalışmaları herkesçe takdir edilmiştir. Gece, gündüz demeden, en zor şartlar altında görevlerini yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkı sağlayan, sorunların dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olan tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim” diye konuştu.

