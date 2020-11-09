YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milletvekili Gökcan’ın Korona virüs testi pozitif çıktı

Milletvekili Gökcan’ın Korona virüs testi pozitif çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.11.2020 20:32 | Son Güncelleme

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dua isteyip vatandaşların kurallara uymasını istedi.AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Milletvekili Gökcan’ın Korona virüs testi pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dua isteyip vatandaşların kurallara uymasını istedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:55
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Günizi Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.