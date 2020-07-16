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Milletvekili Tüfenkci, yeni adliye binası için müjdeyi verdi

MALATYA HABERLERİ  | 16.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya yapılması planlanan yeni adliye binası için müjdeyi vererek, adliye binasının yapılacağı yer olan eski Askeri Hastane’nin arsasının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile Adalet Bakanlığı’na devrinin gerçekleştiğini ve hastanenin temelinin bu yılında sonunda atılacağını duyurdu.Milletvekili Tüfenkci, Malatya’nın merkezi bir noktasında bulunan ve fiziksel durumu nedeniyle artık ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelen Malatya Adliye Binası’nın yıkılarak, Yeşiltepe’de bulunan eski Askeri Hastane’nin bulunduğu alana yapılmasıyla ilgili imzaların atıldığını ifade etti.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile Adalet Bakanlığı’na devri yapılan arsaya bu yılın sonunda temel atılması için proje çalışmasına başlanacağını kaydeden Tüfenkci, “Yeni adliye binası yapımıyla ilgili Malatya’mızın uzun süredir beklediği gelişmeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya yapılması planlanan yeni adliye binası için müjdeyi vererek, adliye binasının yapılacağı yer olan eski Askeri Hastane’nin arsasının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile Adalet Bakanlığı’na devrinin gerçekleştiğini ve hastanenin temelinin bu yılında sonunda atılacağını duyurdu.
Milletvekili Tüfenkci, Malatya’nın merkezi bir noktasında bulunan ve fiziksel durumu nedeniyle artık ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelen Malatya Adliye Binası’nın yıkılarak, Yeşiltepe’de bulunan eski Askeri Hastane’nin bulunduğu alana yapılmasıyla ilgili imzaların atıldığını ifade etti.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile Adalet Bakanlığı’na devri yapılan arsaya bu yılın sonunda temel atılması için proje çalışmasına başlanacağını kaydeden Tüfenkci, “Yeni adliye binası yapımıyla ilgili Malatya’mızın uzun süredir beklediği gelişmeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi adliye binamız artık ihtiyaca cevap veremeyecek durumdaydı. Burayla ilgili uzun süredir çalışmamız söz konusuydu. Yeni adliye binasının yapılacağı yer konusunda eski Askeri Hastane’nin alanı uygun bulunmuştu. Buranın devri konusunda Özelleştirme İdaresi Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı arasında bazı prosedürlerin yerine getirilmesi süreci yaşandı. Bu aşamada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın da yoğun gayretleriyle arsanın devri noktasında gerekli imzalar atıldı. Bu aşamadan sonra Adalet Bakanlığımız yeni binanın proje çalışmaları için kolları sıvadı. İnşallah bu yılın sonunda yeni adliye binamızın temelini atacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Malatyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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