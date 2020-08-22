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Milletvekili Tutdere: “Adıyaman’ın teşvikte 6. bölgeye alınması gecikmiş bir karardır”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın teşvikte 6.

Milletvekili Tutdere: “Adıyaman’ın teşvikte 6. bölgeye alınması gecikmiş bir karardır”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın teşvikte 6. Bölgeye alınmasının memnuniyet verici olduğunu ancak bunun gecikmiş bir karar olduğunu kaydetti.
CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Burak Binzet, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti. Adıyaman’ın yerel ve ülke siyaseti üzerine sahbetin edildiği ziyarette, Milletvekili Tutdere, Teşvikte 6. Bölge, tütün üreticilerinin kooperatifleşmesi ve Karadeniz’de doğalgaz rezervinin bulunmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Adıyaman’ın, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle birlikte teşvik uygulamasında 6. Bölge iller arasına alınmasının sevindirici ancak geç kalınmış bir karar olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “İlimiz adına sevindirici bir olaydır. AK Parti iktidarı döneminde teşvik politikası 2004 yılından beri süre gelmektedir. 2012 yılında Adıyaman’ın beklentisi bu teşvikte 6. Bölgede yer almasıydı ama maalesef hükümet 5. Bölge ilan etti. O günden beri 5. Bölge kapsamındaydı. 24 Haziran’dan sonra CHP’nin Adıyaman’da milletvekili çıkarmasıyla birlikte Adıyaman’ın sesi hem mecliste hem de yerelde daha çok işitilmeye başlandı. Adıyaman’ın sorunları Türkiye gündemine taşındı. Biz tüm sorunları meclise taşıdır. Adıyaman’ın sorunlarının Türkiye gündemine taşınması tabi ki dikkatleri çekti. 5. Bölgeden Adıyaman’ın 6. Bölge alınmasında yereldeki sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerin, meclis çalışmalarının katkısı olmuştu. 8. Yıl sonra gelen bir hakkın teslimi olmuştur. Nihayetinde gecikmiş bir hakkın iktidar tarafından teslimidir. Hayırlı olmuştur, faydalı olmuştur. İşadamlarının gelmesi noktasında inşallah elimizden geleni yapacağız. Çevre iller ile sanayileşme konusunda çok gerilere düştük. Hükümetin doğrudan Adıyaman’a kamu eliyle yatırımları gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kamu yatırımlarıyla işsizliği önlemesi gerekiyor. Hükümet bu konuda çalışmayı başlatmalıdır. Adıyaman derinleşen, kronikleşen yoksulluk sorunu bu haliyle giderilemez. 6. Bölge konusunda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz” dedi.
Tütün üreticilerinin kooperatifleşmesiyle ilgili ise Tutdere, “Adıyaman’ın en temel sorunlarından birisi sarmalık tütün sorunuydu. Bu soruna ilişkin verdiğimiz mücadele devam edecektir. Biz özellikle makarona, tütün doldurularak satılmasına hapis cezası içeren yasanın iptali için CHP grubu olarak Anayasa mahkemesine başvurduk. Bunun dışında yerelde, sarmalık tütün üreticilerinin kuracağı kooperatiflerle ilgili toplantılar yapılıyor. Ancak bize ulaşan şikayetler var. Özellikle Ticaret Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğin içeriğine aykırı olarak, bir takım kişilerin Adıyaman tek bir kooperatif kuracağı yönündeki bilgiler verdiğini duyduk. Ne kadar doğru bilemiyoruz ancak doğruysa bu baskıları doğru bulmuyoruz. Kooperatifin gelişmesi için rekabet ortamının mutlaka sağlanması gerekiyor. Şartlarını yerine getiren kişilerin kooperatifi kurmaları gerekiyor. Tek tip kooperatif kabul edilebilir değildir. Birden fazla kooperatifin kurulması için çalışmayı yapacağız. Adıyaman tütünü ve tütüncüsü hukuk çerçevesinde hak ettiği yeri bulacaktır” diye konuştu.
Doğalgaz müjdesinin sevindirici olduğunu aktaran Tutdere, “Cumhurbaşkanının Karadeniz’deki doğalgaz rezerviyle ilgili açıklaması ülkemiz açısından olumlu ve sevindiricidir. Bu tür kaynakların bulunması, Türkiye’de ki cari açığın giderilmesi ve ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Biz doğalgazda yüzde 89 gibi yüksek oranda dışa bağımlıdır. Biz bunu çok olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tutdere: “Adıyaman’ın teşvikte 6. bölgeye alınması gecikmiş bir karardır”

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