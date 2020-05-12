Milletvekili Tutdere, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsü sürecinde vatandaşları yalnız bırakmayarak onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve Merkez ilçe Başkanını Hüseyin Buluş ile birlikte merkeze bağlı Kömür Beldesini ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, burada belde halkıyla tek tek bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Sahada yaptıkları çalışmalardan bahseden Milletvekili Tutdere, “İktidarın maske konusundaki tüm yanlış kararlarına ve kararsızlıklarına rağmen yurttaşlarımız salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Kimi kendi çabasıyla kimi sivil toplum örgütleri ve diğer kurumların çabalarıyla. Süreç iyi yönetilmediği için maalesef herkes bu süreçte salgına karşı en önemli tedbirlerden biri olan maskeye kolay kolay erişemiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerimizin de katkısıyla bu eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. İl başkanımızla birlikte Kömür Beldemizde başta günler sonra dışarıya çıkarak, nefes alma imkanı bulan 65 yaş üstü hemşehrilerimiz olmak üzere beldede yaşayan diğer hemşehrilerimize maske dağıttık. Ayrıca yurttaşlarımızın kolay erişebilmesi için muhtarlıklarımıza da maske bıraktık. Biz bugün her şeye rağmen üretmeye devam eden, tarlada alın teri döken annelerimizi ve emekçi yurttaşlarımızı ziyaret ederek hem maskelerini takdim ettik hem de annelerin anneler gününü kutladık. Sonrasında çiftçilerimizle birlikte tütün dikerek sorunlarını konuştuk. Çiftçilerimizin tek arzusu emeklerinin karşılığını alabilmektir.

Bilindiği üzere Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 21 Marttan bu yana kuaför, berber ve güzellik salonları gibi işletmeler kapalı bulunmaktaydı. Uzun zamandır kapalı bulunan bu işyerleri normalleşme çalışmaları kapsamında bugün faaliyetlerine yeniden başladı. Ancak vatandaşlarımızın temasın fazla olduğu bu salonlarda ekstra özen ve dikkat göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle bugün şehrimizin farklı noktalarında bulunan kadın erkek kuaförleri, berberler ve güzellik salonlarını ziyaret ederek hem maske ve siperlik takdim ettik, hem de salgına karşı alınan tedbirlere özen göstermelerini rica ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman milletvekili, il ve ilçe örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri olarak hedefimiz uzun bir aradan sonra tekrar faaliyet göstermeye başlayan tüm berberlerle kuaförlere maske ve siperlik dağıtmak” diye konuştu.

Milletvekili Tutdere ve beraberindeki heyet daha sonra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ’i makamında ziyaret ederek Adıyaman’da ki korona virüs sürecini değerlendirdi.

