Milletvekili Tutdere Koçali Köyüne okul istedi

Türkiye Büyük Millet Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Koçali Köyü Ortaokul binasının fiziki şartlarının yetersiz olduğunu belirterek, okul istedi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman Merkeze bağlı Bağlıca, Doğanlı Çatalağaç, Gökçay ve Koçali köylerindeki öğrencilerin eğitim gördüğü Koçali Köyündeki ortaokulun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu kaydetti. Tutdere ayrıca öğrencilerin ve ailelerinin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için bu köylerin ihtiyacını karşılayacak bir okul yapılmasını talep etti.

Beş köyde yaşayan öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü Koçali Köyünde bulunan ortaokulun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu ifade eden Tutdere, “Adıyaman merkez Bağlıca, Doğanlı, Çatalağaç, Gökçay, Koçali köylerindeki öğrencilerimize hizmet veren Koçali köyündeki ortaöğretim okul binası talebi karşılayamamaktadır. Fiziki şartları yetersiz, depreme dayanıksız bu okulda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz zor şartlarda görev yapmakta ve mağdur durumdalar. Mağduriyetin giderilmesi için bu köylerimizin ihtiyacı olan bir okulun yapılması aciliyet arz etmektedir. İlimizin deprem gerçeği de nazara alınarak çalışmalara bir an evvel başlanmasını talep ediyoruz. Buradan Millî Eğitim Bakanlığına ve Adıyaman Valiliğine çağrıda bulunuyorum. Bağlıca, Koçali, Doğanlı, Çatalağaç, Gökçay köylerimizin ortak ihtiyacı olan okul inşaatına bir an evvel başlayın, çocuklarımızın mağduriyetini giderin” dedi.

