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  4. Milletvekili Yavuz’dan Alıcık’a ziyaret

Milletvekili Yavuz’dan Alıcık’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’na atanan Haluk Alıcık’ı ziyaret etti.Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Aydın İl Başkanlığı’na atandı.

Milletvekili Yavuz’dan Alıcık’a ziyaret

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’na atanan Haluk Alıcık’ı ziyaret etti.
Nazilli eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Aydın İl Başkanlığı’na atandı. Gerçekleşen bu atamanın ardından AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile MHP Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Alıcık’a yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Yavuz, “Ülkemizin bekası için Cumhur ittifakımızda birlikte yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezince Aydın İl Başkanlığı görevi tevdi edilen Haluk Alıcık’a, il başkanımız Ömer Özmen ile birlikte hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Allah, hayırlı görevler nasip etsin inşallah” yorumunu yaptı.

Milletvekili Yavuz’dan Alıcık’a ziyaret

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Pınar Eczanesi
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Yeni Eczanesi
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