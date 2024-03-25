YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Milletvekilleri Borusan Lojistik’te ki işçi krizini çözmek için bir araya geldi : 4 işçi tekrar alındı

Milletvekilleri Borusan Lojistik’te ki işçi krizini çözmek için bir araya geldi : 4 işçi tekrar alındı

İHA İHA
25.03.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borusan Lojistik’e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan protesto gösterilerinin ikinci günüde polis müdahalesi yaşandı.

Milletvekilleri Borusan Lojistik’te ki işçi krizini çözmek için bir araya geldi : 4 işçi tekrar alındı

Durum üzerine olay yerine çok sayıda milletvekili giderken, 4 işçi geri alındı. Yapılan eylemler sonrası Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.

İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963’ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor. İşçiler, sendikaya üye olan çalışanların Borusan A.Ş tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eylemde bulundu. Eylemin 2.gününde işçiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Çevik kuvvet ekiplerinin liman sahasından çıkarmak için operasyon düzenlerken, diğer çalışanlar ve çalışanların aileleri liman girişinde sloganlar ve alkışlarla içeride kalanlara destek verdi. İçeride çalışanların kendilerini vinçler kilitlediği ve limanı terk etmemek için direndikleri öğrenildi.

MİLLETVEKİLLERİ OLAY YERİNE GELDi

Sorunların çözülmesi için bir araya gelen MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İYİ parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Gemlik Belediye Naşkanı Uğur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP ilçe Başkanı Emrah Keskinden, AK Parti Belediye başkan adayı Refik Yılmaz, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz, İlçe Kaymakamı Hasan Göç ve liman yöneticileri ile sorunun çözümü için bir araya geldiler. Eylemler sonrası 4 işçi yapılan görüşmeler sonrası tekrar işe alınırken, yapılan açıklamada Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi turizm köyü ’Cumalıkızık’ için işbirliğiDünyanın en iyi turizm köyü ’Cumalıkızık’ için işbirliği
Eşi ile eski çalışanını silahla yaralayan koca tutuklandıEşi ile eski çalışanını silahla yaralayan koca tutuklandı
Kıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldilerKıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldiler
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:47

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Dağüstü eczanesi
Yildirim
Asya eczanesi
Yildirim
Yeni sağlik eczanesi
Mudanya
Günay eczanesi
Gemlik
Gülşah eczanesi
Iznik
Uğur eczanesi
Inegol
Esen eczanesi
Karacabey
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.