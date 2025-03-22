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  4. Milli ara Galatasaray'a hiç de yaramadı! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi...

Milli ara Galatasaray'a hiç de yaramadı! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 09:19
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Şampiyonluk yolunda sakatlık yaşamak istemeyen Galatasaray'da milli takım arası hiç de istedikleri gibi gitmiyor. Yaşanan sakatlıkların ardından endişelenen Okan Buruk, sağlık ekibine hazır olmaları talimatını verdi.

Milli ara Galatasaray'a hiç de yaramadı! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi...

A Milli Takım'da Yunus Akgün, Macaristan maçı kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz da oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

GALATASARAY'DA KEYİFLER KAÇTI

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Milli Takımımızda 3 sakat veren Galatasaray'da keyifler bu sebeple kaçtı. Kaan Ayhan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenilince Okan Buruk'un korktuğu başına geldi.

DAVINSON SANCHEZ DE SAKATLANDI

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Kolombiya Milli Takımı'nda aldığı darbe sonrası oyundan çıkarılan Davinson'da milli arada sakatlanan oyunculardan biri oldu. Şampiyonluk yolunda oyuncu kaybetmek istemeyen Okan Buruk şimdiden 4 oyuncusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

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Okan Buruk galatasaray
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