Milli ara Galatasaray'a hiç de yaramadı! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi...

A Milli Takım'da Yunus Akgün, Macaristan maçı kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz da oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Milli Takımımızda 3 sakat veren Galatasaray'da keyifler bu sebeple kaçtı. Kaan Ayhan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenilince Okan Buruk'un korktuğu başına geldi.
Kolombiya Milli Takımı'nda aldığı darbe sonrası oyundan çıkarılan Davinson'da milli arada sakatlanan oyunculardan biri oldu. Şampiyonluk yolunda oyuncu kaybetmek istemeyen Okan Buruk şimdiden 4 oyuncusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
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