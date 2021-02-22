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Milli atıcı İsmail Keleş üçüncü kez katılacağı olimpiyatlarda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor:

22.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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"Antrenörsüzlük ve tecrübesizlik nedeniyle, katıldığım iki olimpiyatlarda başarı gösteremedim. Üçüncü kez katılıyorum. Bunda tecrübe sahibiyim. Neler yapabileceğimi biliyorum. Olimpiyat kürsüsünde yer alacağımızı düşünüyorum" - "Dünya ve Avrupa şampiyonaları bizim için ara hedef. Asıl hedefimiz olimpiyat. Biz kendimizi o şampiyonalarda sınayıp olimpiyatlarda altın madalyayı ülkemize kazandıracağız"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Atıcılıkta, havalı tabanca branşında mücadele eden ve Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcu İsmail Keleş, üçüncü kez katılacağı organizasyonda ilk madalyasına ulaşmayı hedefliyor.

Daha önce 2 kez katılma başarısı gösterdiği ancak madalya kazanamadığı olimpiyat oyunlarına üçüncü kez vize alan 33 yaşındaki milli sporcu İsmail, hedefine ulaşacağına inanıyor.

İsmail Keleş, AA muhabirine, havalı tabanca branşında katılacağı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek çalışmalarının devam ettiğini dile getiren İsmail, olimpiyat oyunlarına kadar disiplinden ödün vermeden çalışacağını kaydetti.

İsmail, ulusal ve uluslararası birçok başarısının bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyat farklı bir olay. 4 yılda bir yapıldığı için kaçırınca 4 yıl bekliyorsun. Müsabaka bazında bakarsak çok kolay aslında çünkü dünya şampiyonalarında daha yüksek puanlarda dereceler elde diliyor. Bizim de o şampiyonalarda derecelerimiz var. Antrenörsüzlük ve tecrübesizlikten nedeniyle, katıldığım iki olimpiyatlarda başarı gösteremedim. Üçüncü kez katılıyorum. Bunda tecrübe sahibiyim. Neler yapabileceğimi biliyorum. Olimpiyat kürsüsünde yer alacağımızı düşünüyorum. Atıcılıkta olimpiyatlara katılacak 4 sporcu kaliteli ve değerli. Başarı neden olmasın? Çünkü Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecelerimiz var. Bu sefer az sporcu katılacak. İnşallah derece olacak."

- "Asıl hedefimiz olimpiyat"

Olimpiyatların bu seneye ertelenmesinden önce performansının en yüksek seviyede olduğunu ifade eden İsmail, organizasyon tarihine kadar verimli şekilde çalışıp ülkesini en güzel şekilde temsil etmek istediğini aktardı.

Milli sporcu İsmail, olimpiyatlarda alacakları madalyanın atıcılığa katkı sağlayacağını anlatarak, "Dünya ve Avrupa şampiyonları bizim için ara hedef. Asıl hedefimiz olimpiyat. Biz kendimizi o şampiyonalarda sınayıp olimpiyatlarda altın madalyayı ülkemize kazandıracağız." diye konuştu.

İsmail Keleş, atıcılıkta genç sporcuların performansının umut verici olduğunu belirterek, gelecekte bu sporda önemli başarıların elde edileceğini sözlerine ekledi.

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