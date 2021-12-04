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  4. Milli atlet Derya Kunur, gözünü Avrupa Kros Şampiyonası'na dikti

Milli atlet Derya Kunur, gözünü Avrupa Kros Şampiyonası'na dikti

04.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Kunur: - "İrlanda Cumhuriyeti'nde hedefim altın madalya kazanmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek" - Antrenör Özkan Yurttaş: - "Hem sabah hem de akşam idman yapıyor. Yarışmanın ciddiyetinin farkında"

İBRAHİM YALDIZ - Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, 12 Aralık'ta İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanabilmek için ter döküyor.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada madalya kazanan 22 yaşındaki milli atlet Kunur, 23 Ekim'de Adana'da 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kros Şampiyonası'nda dereceye girerek, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antrenörü Özkan Yurttaş gözetiminde günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanan Kunur, gözünü altın madalyaya dikti.

12 yıldır gösterdiği üstün performansla katıldığı birçok yarışmada kürsüye çıkan Kunur, 2018'de Finlandiya'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda ve aynı yıl Samsun'da düzenlenen Kulüpler Ligi'nde Türkiye rekoru kırmayı başardı.

- Kunur: "Günde 30 kilometre koşuyorum"

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1. sınıf öğrencisi Derya Kunur, AA muhabirine, atletizmde Türkiye rekorları kırıp, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceler elde ettiğini söyledi.

Avrupa Kros Şampiyonası'na yoğun bir antrenman programıyla hazırlandığını anlatan Kunur, şunları kaydetti:

"Sıkı antrenman yaparak çalışmalarıma devam ediyorum. Sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyorum. Günde 30 kilometre koşuyorum. Bu yolda bana destek olan aileme, antrenörlerime, valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürü'müze, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve Türkiye Atletizm Federasyonuna çok teşekkür ederim. Sporculuk kariyerimden sonra antrenör olmak ve kendim gibi sporcular yetiştirmek istiyorum. Köy köy gezip, kız çocuklarının iyi yerlere gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. İrlanda Cumhuriyeti'nde hedefim altın madalya kazanmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek."

- Yurttaş: "Yarışmanın ciddiyetinin farkında"

Milli sporcunun antrenörü Özkan Yurttaş, amaçlarının Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu, bu amaçla sporcularını hazırladıklarını belirtti.

Bölgedeki birçok sporcunun son dönemdeki performanslarıyla milli takımlara seçildiğini anlatan Yurttaş, "Derya birçok başarı elde etti. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceleri var. 2 bin ve 3 bin metre engellide Türkiye rekortmenidir. Adana'daki şampiyonada dereceye girerek ülkemizi Avrupa Kros Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Amacımız, Derya'nın orada kürsüye çıkıp, ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmesidir. Hem sabah hem de akşam idman yapıyor. Yarışmanın ciddiyetinin farkında." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Muş İl Müdürü Emrullah Güler de milli atlet Kunur'un 12 Aralık'ta Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

Güler, "Devletimizin sunduğu bütün imkanları onlara seferber ediyoruz. 6 milli sporcumuz var. Bu sayının artması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız, sporcularımıza sunduğu destekleri de artırmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

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