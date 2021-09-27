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Milli atlet Ramil Guliyev, yeme-içme sektörüne yatırım yaptı

27.09.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Ramil Guliyev, yeme-içme sektörüne yatırım yaptı

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yeme-içme sektörüne yatırım yaptığını duyurdu.

Ramil, yaptığı açıklamada, 2016 yılında faaliyete geçen "Double Zero Pizza"ya pandemi döneminde katıldığını aktararak, "Şu an 3 arkadaşız ve beraber yeme-içme sektöründe işletmeyi yürütelim istedik. Şu an Ankara'da 3 şubemiz var. Türkiye'nin her bölgesinde şubeler açmak istiyoruz. Yaygın ve erişilebilir bir marka olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde pizza tattığını anlatan Ramil, "Sporcular yemek konusunda duyarlıdır. İtalya'da pizzayı sevdim. Türkiye'de hamur işleri seviliyor. Türkiye'de lezzetli pizzalar yapılan yerler olsun istedim. Şu an yaptığımız pizza çok lezzetli. Arkadaşlarımın da içinde olduğu yemek sektöründe bir şeyler yapmak istiyordum. Şimdi İstanbul'da yer arıyoruz. İstanbul'da da şubemiz olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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