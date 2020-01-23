Milli atlet Simay Özçiftçi'den 300 metre rekoru

İzmirli atlet Simay Özçiftçi, 300 metre yarışında 39.36'lık dereceyle bu dalda büyükler ve U20'de Türkiye rekoruna imza attı. 300 metrede daha önceki en iyi derece, 40.94 ile Yaren Açar tarafından koşulmuştu.
2003 doğumlu Simay'ın derecesi, U18'de de en iyi derece olarak kayda geçti. Bu dalda beş yıl önce henüz 12 yaşındayken 43.84'lük bir derece koşan Simay, kendi derecesini 4 saniyeden fazla aşağı çekti, ancak yaş sınırlaması nedeniyle yeni derece, en iyi kayıt oldu.
(DHA)
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