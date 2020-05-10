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Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Anneler Günü dolayısıyla milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, duygularını anneleri ile beraber video hazırlayarak dile getirdi.

Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı

Elde ettikleri başarılarda annelerinin çok büyük katkısı olduğunu söyleyen milli badmintoncu Nazlıcan İnci mesajında, "Sahaya çıktığımız andan beri bizimle sevinen, bizimle üzülen, bizim heyecanlanan, bizi biz yapan, perdesinin arkasındaki kahramanlarımızın günü bugün. Yüreğinizdeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkür ederiz. Başta kendi annem olmak üzere, bütün annelerin anneler günü kutlu olsun" dedi.

Anne Ebru İnci ise, "Başarın gururumuzdur, bana bu duyguyu yaşattığın için teşekkür ederim. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

Çektiği videoda anneler gününü kutlayan milli badmintoncu Bengisu Erçetin ise, "Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen, gücüme güç, umuduma umut katan benim canım annem. Anneler günü kutlu olsun" diye konuştu.

Anne Tülay Erçetin ise, "Doğduğun andan beri kalbim de dualarım da hep seninle başarıların daim olsun canım yavrum" açıklamasında bulundu.

(DHA)

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