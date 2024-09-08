SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu! İlkan Karaman, kaldırımda beklerken, aracın altında kalarak hayatını kaybetti...

Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu! İlkan Karaman, kaldırımda beklerken, aracın altında kalarak hayatını kaybetti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.09.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti. Öğrenilen bu acı haber sonrası spor dünyasında büyük üzüntü yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün kaldırıma çıkmasıyla aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu! İlkan Karaman, kaldırımda beklerken, aracın altında kalarak hayatını kaybetti...

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

DALIŞ YAPMAK İÇİN DALAMAN'A GİTMİŞTİ

ilkan-karaman-vefat-etti-1jpg-8VEa57WbVUSPX2GHn02znA

Tatilini Dalaman'da sürdüren İlkan Karaman, dalış yapmak için Dalaman'a gitmişti. Arkadaşlarının benzin aldığı sırada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak İlkan Karaman'a çarptı. Aracın altında kalan İlkan Karaman olay yerinde hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Karaman'ın vefatı hakkında açıklama yapan Beşiktaş, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ

66dd5e8581033b9ea3d77531

Federasyonun başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Basketbol
En Çok Okunan Haberler
Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu: Cinayet şüphesi!

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu: Cinayet şüphesi!

İki Bakan da aileye başsağlığı dilemedi!

İki Bakan da aileye başsağlığı dilemedi!

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu!

Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu!

Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor!

Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor!

Galatasaray, Osimhen'in ardından bir dünya yıldızıyla daha anlaşma sağladı!

Galatasaray, Osimhen'in ardından bir dünya yıldızıyla daha anlaşma sağladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.