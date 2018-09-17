SPOR

Milli basketbolcu Cevahir Sönmez kaza sonucu hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Basketbol camiası, Cevahir Sönmez'in ölüm haberiyle sarsıldı. Darüşşafaka, İTÜ gibi kulüplerin formasını terleten genç basketbolcu Cevahir Sönmez, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Milli basketbolcu Cevahir Sönmez kaza sonucu hayatını kaybetti

Milli takımın genç alt yapısınıda forma giyen ve Darüşşafaka, İTÜ, gibi köklü takımlarda basket oynayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Cevahir Sönmez, önceki gün Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Okuldan bir arkadaşıyla geç saatlere kadar eğlendikten sonra arkadaşını evine bırakan genç milli sporcu, eve dönüşte 3. köprü yolunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaygan yolda virajı alamayan Cevahir'in kullandığı otomobil uçtu. Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İTÜ, Darüşşafaka ve Basketbol kulüpleri yetenekli sporcu için taziye mesajları yayınladı.

Cevahir Sönmez'in cenazesi bugün 12.30'da Sarıyer İmam Hüseyin Cem Evi'nden kaldırılacak.

(Vatan)

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandıİsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma numaraları belli olduGalatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma numaraları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cevahir Sönmez Basketbol trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!

Quaresma: Chelsea'de oynarken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradım

Quaresma: Chelsea'de oynarken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradım

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Marko Arapovic Galatasaray’da

Marko Arapovic Galatasaray’da

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.