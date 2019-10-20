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Milli basketbolcu Latife Selin Şahin İtalya’ya transfer oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, İtalya’nın Reggio Calabria Kulübü'ne transfer olarak Avrupa’da forma giyecek ilk Türk kadın basketbolcu oldu.

Milli basketbolcu Latife Selin Şahin İtalya’ya transfer oldu

26 yaşındaki Latife Selin Şahin, 3 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında omurilik felci oldu. Başakşehir'de yaşayan ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitimine devam eden Şahin, parkede bir ilke imza atarak İtalya'nın Reggio Calabria Kulübü'ne transfer oldu.

Avrupa'ya transfer olan ilk engelli kadın basketbolcu olarak tarihe geçen Latife Selin Şahin'in hayatı, Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir konserle değişti. Konserde Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile tanışan Şahin, spora başlama serüvenine yönelik şunları söyledi:

“Konser sonrası Beşiktaş’ın genel menajeri Erdem Göksel ile tanıştım. Beni maçlarına davet etti. Galatasaray’la yaptıkları maçı izlemeye gittim ve çok etkilendim. Keyifliydi, çok heyecanlıydı. O maçtan sonra spora başlama kararı aldım ve Beşiktaş Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı’nda basketbola başladım.”

“SPOR, ENGELLİLER İÇİN DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ KADAR ZOR DEĞİL”

Çoğu engelli bireyin spora başlamaktan çekindiğini ifade eden Şahin, “Bazı engelli bireylerde 'acaba yapabilir miyim, acaba tek başıma gidebilir miyim?' korkusu oluyor. Bence yapmalılar çünkü spor engelliler için dışarıdan göründüğü kadar zor değil ve çok keyifli. İnsanın kendi ayakları üstünde durabilmesi çok büyük bir özgürlük. Ben bu hazzı yaşadım, herkese öneriyorum” diye konuştu.

BAŞKAN KARTOĞLU’NDAN BAŞARI DİLEĞİ

İtalya’ya yerleşmeden önce Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret eden Şahin, Başkan Kartoğlu’na Milli Takım’da giydiği formasını hediye etti. Başkan Kartoğlu da, hem Başakşehir'i hem de Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek Latife Selin Şahin’e İtalya’daki kariyerinde başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Latife Selin Şahin İtalya

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