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Milli Beka Hareketi Erzincan il istişare toplantısı düzenlendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.09.2020 23:13 | Son Güncelleme

Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı tarafından geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.Toplantıya Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz’ün yanı sıra Bingöl İl Başkanı Murat Kırkız, Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Erkan Beybiroğlu ile dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı.Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, dernek olarak çalışmalara hızla devam ettiklerini, var olan eksikliklerin ise kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde cumhur ittifakı Devlet bey beraberinde son başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Başkanımız Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ile birlikte milli dava şuurunda dernek olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız” dedi.Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, “Tek bir Türk kalıncaya kadar devlet ebed- müddet devam edecektir” diyerek ilçe başkanlarına ve il yönetimine teşekkür etti.Gündüz konuşmasında şu ifadeler yer verdi:“Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı olduğum günden bu yana hassasiyetle, titizlikle yönetim kurulu ve komisyonlarımızı atamaya başladık.

Milli Beka Hareketi Erzincan il istişare toplantısı düzenlendi

Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı tarafından geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz’ün yanı sıra Bingöl İl Başkanı Murat Kırkız, Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Erkan Beybiroğlu ile dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı.
Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, dernek olarak çalışmalara hızla devam ettiklerini, var olan eksikliklerin ise kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde cumhur ittifakı Devlet bey beraberinde son başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Başkanımız Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ile birlikte milli dava şuurunda dernek olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız” dedi.
Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, “Tek bir Türk kalıncaya kadar devlet ebed- müddet devam edecektir” diyerek ilçe başkanlarına ve il yönetimine teşekkür etti.
Gündüz konuşmasında şu ifadeler yer verdi:
“Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı olduğum günden bu yana hassasiyetle, titizlikle yönetim kurulu ve komisyonlarımızı atamaya başladık. Tabi ki süreç hastalık boyutundan dolayı aksilik ve noksanlıklarımız var. İnşallah bu hastalık sürecini kısa zamanda atlatarak daha geniş toplantılarımızı yaparız. Erzincan’ımız 530 köyümüz, 8 ilçe merkez dahil olmak üzere 238 bin nüfusa sahip. Dolayısıyla 25 yönetim kurulumuz, 25 üst delegemiz, 8 ilçe yönetim komisyon başkanlarımız ve yönetim üyelerimiz ile beraber hızlı bir şekilde havuz oluşturarak arkadaşlarımızı en uygun pozisyona atıyoruz. Allah nasip ederse güzel çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Milli Beka Hareketi Bölge Başkanı ve Bingöl İl Başkanı Murat Kırkız ise, "Uluslararası Beka Hareketi’nin amacı devlet-i ebed müddet şuuru ile bir araya gelmiş milli yüreklerin ülkemize hizmetidir. Bizlerin cumhur ittifakına desteği tamdır. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen beyimizin izindeyiz Allah’ı izniyle. 15 Temmuz şuuru içimizde her gün yaşıyor. Milli Beka Hareketinin davası Arakan’dır, Mescid-i Aksa’dır, İslam coğrafyasıdır. Yani kısaca biz Milli Beka Hareketi olarak devletimizin milli bekçileriyiz, şer odaklarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin tüm kurumlarının emrindeyiz. Bize başkanlık sıfatı verildi ama bunun özü hizmetkârlık sıfatıdır. Yani bizler devletimizin, milletimizin, fakir fukaranın, yetimin hizmetkârıyız. Biz devletimizin eli, ayağı, gözü ve kulağı olacağız” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından yol haritası belirlenerek, katılımcıların düşünceleri paylaşıldı.

Milli Beka Hareketi Erzincan il istişare toplantısı düzenlendi

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